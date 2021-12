Coronavirus : pourquoi le vaccin Novavax pourrait réduire le scepticisme des non-vaccinés ?

Il devient le cinquième vaccin anti-Covid autorisé au sein de l'Union européenne. Le régulateur européen s'est prononcé ce lundi 20 décembre sur la demande d'autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Novavax. Son utilisation pourrait bien réduire le scepticisme des non-vaccinés.

En effet, le vaccin utilise une technologie plus classique que celles employées pour les vaccins déjà autorisés. Comme certains vaccins infantiles largement diffusés dont celui contre l'hépatite B ou la coqueluche, il est dit "sous-unitaire", c'est-à-dire qu'il est fait à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

Le vaccin "pourrait aider à surmonter les principaux obstacles à la vaccination mondiale, notamment les défis de la distribution mondiale et l'hésitation à la vaccination", selon le PDG de l'entreprise Stanley C. Erck. En juin dernier, Novavax avait annoncé que son vaccin était efficace à 90,4% contre la maladie et à 100% contre les cas graves. De plus, il n'a pas besoin d'être stocké à des températures ultra-basses.

La Commission européenne a déjà conclu un contrat avec Novavax pour l'achat anticipé de 200 millions de doses de son vaccin, anticipant l'approbation de l'Agence européenne du médicament (EMA). Il est également autorisé en Indonésie et aux Philippines.