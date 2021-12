Alors que certains pays comme les Pays-Bas, ont annoncé un confinement pendant les fêtes, en France le gouvernement tient sa stratégie de ne pas imposer de nouvelles restrictions. Nouvelle illustration de cette stratégie : les consignes données ce lundi matin aux Ehpad.

Brigitte Bourguignon la ministre déléguée, appelle les directeurs à ne pas fermer les établissements sauf cas exceptionnels. "J'appelle à la vigilance des résidents, j'appelle à la vigilance des familles et des professionnels. J'invite les directeurs à ne suspendre les visites et les sorties que de manière exceptionnelle, proportionnelle et temporaire", dit-elle.

"Les autorités scientifiques ne recommandent pas des mesures de protection plus restrictives en l'absence de cluster. Cela doit être la règle dans tous les établissement sans exception", a précisé la ministre.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les Pays-Bas sont placés depuis dimanche 19 décembre en "confinement", pour la période des fêtes de Noël, afin de tenter d'enrayer une forte augmentation des cas du variant Omicron, a annoncé samedi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Migrants - L'association Utopia a annoncé avoir porté plainte pour "homicide involontaire" contre le préfet maritime de la Manche et deux responsables des secours après le naufrage ayant coûté la vie à 27 migrants fin novembre.

Justice - Claude Guéant a payé sa dette au trésor public. L'ancien ministre de l'Intérieur, incarcéré depuis lundi à la prison de la Santé, suite à une condamnation en 2017, a réglé plus de 100.000 euros pour solder ses comptes, grâce à l'aide de ses proches. Son avocat Me Bouchèz-El-Ghozi, demande donc sa remise en liberté.