Coronavirus : les laboratoires français désormais équipés pour identifier le variant Omicron

En France, Omicron n'est pas encore majoritaire, contrairement au Royaume-Uni par exemple, mais chez nous aussi sa progression semble fulgurante. Alors que la cinquième vague du variant Delta est en train de s'essouffler, le nouveau variant pourrait à lui seul déclencher une sixième vague.

Le variant Delta représentait ainsi 99% des cas la semaine dernière, mais dans certaines régions cette proportion est en train de baisser, notamment dans les Pays-de-la-Loire, en Bretagne et surtout en Île-de-France où 15% des variants détectés dans la semaine étaient indéterminés.

Jusqu'à présent, les laboratoires ne savaient pas identifier Omicron. Ils devaient envoyer les prélèvements dans d'autres laboratoires, équipés pour faire du séquençage. Cela prenait du temps. Seuls 310 cas ont pu être identifiés en France, mais une étude réaliser sur les soignants des hôpitaux de Paris montre que 9% des cas positifs seraient liés au nouveau variant.

À compter du lundi 20 décembre, les laboratoires vont pouvoir commencer à utiliser de nouveaux réactifs qui tout de suite pourront l'identifier. On devrait donc avoir cette semaine des chiffres plus précis sur l'arrivée d'un variant deux fois plus contagieux que Delta et qui pourrait, selon le Conseil scientifique, devenir majoritaire en France d'ici la fin du mois de décembre.