Coronavirus : en quoi le passe sanitaire obligatoire en entreprise pourrait poser problème ?

Un passe sanitaire obligatoire en entreprise. L'idée fait son chemin au gouvernement. Elisabeth Borne reçoit patrons et syndicats de salariés ce lundi matin à 11h pour en parler. C'est une idée qui est loin de faire l'unanimité. Les différents partenaires sociaux redoutent en fait la désorganisation surtout dans les PME.

Si on rend le passe sanitaire obligatoire, ça passera dans la plupart des cas bien sûr puisque 9 Français sur 10 sont déjà vaccinés, mais il peut y avoir quelques cas problématiques et les entreprises qui ont déjà des problèmes de main-d'oeuvre ne pourront sans doute pas se passer des salariés récalcitrants. Les employés auront donc peur du risque juridique. Qui contrôle le passe ? Quelles sont les sanctions possibles ? Que fait-on quand on ne peut pas mettre un salarié en télétravail ? Parce que 60% des postes impliquent qu'on soit précisément au bureau et pas à la maison.

Les syndicats eux, craignent qu'on ne stigmatise les employés qui refuseraient la vaccination. C'est pour ça que les partenaires sociaux proposeront des mesures alternatives comme rendre le passe obligatoire quand on va à la cantine ou quand on participe à une réunion à plusieurs ou bien encore allonger la durée de validité du test PCR à trois jours et du test antigénique à 2 jours, comme c'était le cas avant l'été, pour éviter d'obliger les salariés à se tester tous les matins.