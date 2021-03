publié le 16/03/2021 à 09:19

"Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doutes, de nouvelles décisions adaptées et proportionnées", a déclaré Emmanuel Macron lundi 15 mars. Des propos inquiétants, mais qui symbolisent un "message d'espoir" pour Roselyne Bachelot, invitée sur RTL ce mardi 16 mars.

"On a raison de s'inquiéter de la situation sanitaire effectivement, mais le président a aussi ouvert un message d'espoir en disant que nous étions en train de travailler à donner de la visibilité à la réouverture des lieux de culture, des lieux de sport, et d'autres lieux de convivialité", souligne la ministre de la Culture.

"C'est ce que nous faisons au ministère de la Culture en préparant des protocoles robustes et adaptés aux différents lieux culturels avec toutes sortes de travaux sur les tests, sur les jauges, sur les conditions de sécurité, sur le développement des outils numériques comme les QR codes qui peuvent retracer les zones de contamination", explique Roselyne Bachelot.

"Bien entendu on voit les aléas de la pandémie et il va falloir s'en sortir. On ne peut pas attendre que la pandémie disparaisse. Je crois qu'elle restera longtemps notre compagne de vie avec toutes sortes de catastrophes qui peuvent arriver", conclut la ministre.