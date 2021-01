publié le 24/01/2021 à 12:14

Jean Rottner, le président de la région Grand-Est ne mâche pas ses mots. "Le couvre-feu à 18h a porté ses fruits (...) Mais cela ne fait pas baisser l'épidémie. Est-ce que l'on veut la fin d'une catastrophe ou une catastrophe sans fin ?", démarre Jean Rottner dans Le Grand Jury de RTL.

"Je suis frappé par le sens de responsabilités des Français (...) L'élastique est extrêmement tendu", reconnaît-il avant de poursuivre : "La progression du virus est ralentie par le couvre-feu précoce. Est-ce que l’on veut la fin d’ une catastrophe ou une catastrophe sans fin ? Je suis en faveur de la première option avec un confinement pour écraser cette pandémie".

Il précise : "Quand on prend sa voiture et que l'on franchit une frontière, on doit montrer patte blanche. Il faut sur les tests et l'isolement, ne pas simplement avoir un engagement moral (...) la décision du confinement est irrémédiable selon ce que je comprends. Je ne suis pas pour fermer les frontières, mais qu’il y ait des contrôles c’est normal".