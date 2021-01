publié le 24/01/2021 à 14:50

Faut-il durcir les règles pour éviter un troisième confinement ? Présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne dans les ports et aéroports français. Le décret a été publié au Journal officiel ce dimanche 24 janvier.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Jean Rottner considère que "lorsque l'on prend un train à Hambourg pour arriver à Paris, on devrait être testé. Quand on prend sa voiture et que l'on franchit une frontière, on devrait montrer patte blanche". Selon le président Les Républicains de la région Grand-Est, les règles pour les bateaux et les avions doivent aussi être appliquées aux trains et aux voitures.

"C'est une défaillance, reconnaît-il. Allons-y, il faut en matière de tests et d'isolement, ne pas simplement avoir un engagement moral de la personne testée positive de rester chez elle, mais il faut peut-être des mesures coercitives". Mais, Jean Rottner ne souhaite pas pour autant la fermeture des frontières. "À travers les frontières, il y a une activité économique. C'est quelque chose d'important (...) Par contre qu'il y a ait des contrôles est normal", a-t-il ajouté.