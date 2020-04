publié le 15/04/2020 à 10:35

Il y a un an, en pleine semaine sainte, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait. Aujourd'hui, c'est la crise du coronavirus qui vient ajouter de la complexité à la reconstruction de l'édifice. "Beaucoup a été fait pendant cette année, même si ça a été souvent compliqué", assure le général Jean-Louis Georgelin.

Une avancée des travaux qui est d'abord due "aux 340.000 donateurs qui ont permis de lever des fonds pour financer ce chantier tout à fait hors normes", selon le président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Tout au long de l'année, il a "fallu consolider et sécuriser la cathédrale". "Nous allons arriver à l'été à la fin de la phase de consolidation et sécurisation, il nous reste à démonter ce fameux échafaudage", explique Jean-Louis Georgelin. Lorsque cela sera fait, "les architectes pourront examiner en détail la voûte et poser un diagnostic qui permettra de dire, j'espère enfin, que la cathédrale est sauvée".

Il nous reste à finaliser l'inspection de la voute pour pouvoir lever l'état de péril du bâtiment Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Partager la citation





"En un an, malgré des tempêtes assez violentes, la canicule, nous n'avons rien enregistré de préoccupant et donc nous pouvons êtres optimistes", estime celui qui est en charge de la reconstruction. "Il nous reste à finaliser l'inspection de la voute pour pouvoir lever l'état de péril du bâtiment", rassure Jean-Louis Georgelin. Le calendrier du chantier a été bousculé par la crise sanitaire.

"Il n'y a pas d'enteprise qui travaille sur le chantier, il y a une équipe de sécurité car c'est un chantier vaste qui atire beaucoup de gens qui aimeraient venir voler des pierres", explique le chargé de la restauration. "Nous préparons la reprise du chantier", assure-t-il, espérant une reprise des travaux le 11 mai. "J'espère bien qu'il en sera ainsi, en tout cas j'y travaille", martèle-t-il.

Je pense que nous devrions arriver à rendre cette cathédrale au culte catholique en avril 2024 Jean-Louis Georgelin, résident de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Partager la citation





Mais alors le planning initial d'une restauration de l'édifice en cinq ans est-il tenable ? "Je ne vois pas à ce stade de raison de ne pas tenir cet engagement. Nous allons arrêter le chantier deux mois sur 60, c'est à nous de trouver les moyens d'etre plus rigoureux, de retrousser nos manches davantage. Quand je vois l'enthousiasme de tous les acteurs de ce chantier, je pense que nous devrions arriver à rendre cette cathédrale au culte catholique en avril 2024", annonce Jean-Louis Georgelin.