Contrat engagement jeune : Mélenchon a-t-il raison de dire qu'il s'agit d'une fusion d'aides ?

"J'admire le coup de com', il prend deux allocations qui existent déjà, il les annule et en créer une nouvelle qui coûte moins cher et tout le monde applaudit". Jean-Luc Mélenchon a assuré au micro de RTL Soir ce mardi 2 novembre que le Contrat engagement jeune est en réalité une fusion de deux aides déjà disponibles.

Le leader de la France insoumise fait ici référence à la fin de la Garantie Jeune, mais aussi à la clôture du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) à destination des demandeurs d’emploi. Le dispositif de la Garantie jeune permettait un accompagnement des jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté vers l'insertion et l'emploi. Quant à lui, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) avait pour objectif de renforcer les compétences et améliorer la qualification par la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi.

En effet, ces dispositifs ont été cités par Jean Castex lors de sa présentation du Contrat engagement jeune. Le Premier ministre a ainsi déclaré que le nouveau dispositif "ne vient pas s’ajouter aux nombreux dispositifs existants".

Le Contrat d'engagement jeune va venir se substituer à tous ces dispositifs Jean Castex

Ainsi, le gouvernement cherche à intégrer le Contrat engagement jeune dans les aides proposées aux jeunes. "Au sein d'un même cadre commun", Jean Castex espère harmoniser le système actuel grâce à cette nouvelle mesure.

Dans les faits, le Contrat engagement jeune ressemble beaucoup au dispositif créé sous François Hollande, la Garantie jeune. Il s'adresse également aux 16-25 ans, et l'allocation qui l'accompagne peut aussi atteindre jusqu'à 500 euros par mois ou 497,50 euros plus exactement selon le journal Le Monde. L'exécutif évoquait déjà le projet d'une "garantie jeune universelle" début 2021.



De son côté, le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) était un volet majeur du Grand plan d’investissement 2018-2022. Ainsi, le gouvernement avait annoncé la mobilisation du PIC pour contribuer à la transformation des compétences et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Le Contrat engagement jeune reprendra aussi ce travail de qualification des jeunes grâce à un suivi individuel et une application mobile.

Au-delà de la fusion, un élargissement de la Garantie jeune et du PIC

Le gouvernement annonce donc clairement que le Contrat engagement jeune "remplace", "intègre" et "harmonise" les différentes aides déjà existantes. Cependant, le dispositif semble aussi vouloir toucher plus largement les jeunes.



Par exemple, la Garantie jeune était uniquement confiée aux missions locales. Le Contrat engagement jeune, lui, sera géré par d'autres acteurs, notamment Pôle emploi. Ce ne sont donc plus seulement 1.400 sites et antennes des missions locales qui seront concernés mais aussi 900 agences de Pôle Emploi ainsi que d’autres opérateurs.

Durant sa présentation du Contrat engagement jeune au cours de sa visite à la mission locale de Vitry-sur-Seine, le Premier ministre a détaillé le budget consacré au dispositif.

Ainsi, ce dernier mobilisera une part estimée à 2 milliards d’euros du plan "un jeune une solution". "Mais cela ne suffira pas pour atteindre nos objectifs", concède le Premier ministre. "Un supplément de crédits de 550 millions d’euros" va donc être amendé selon les mots de Jean Castex. Le gouvernement espère ainsi réussir à accompagner au moins 400.000 jeunes en 2022 grâce au Contrat engagement jeune.