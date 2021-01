publié le 12/01/2021 à 14:33

"Les jeunes paient un lourd tribut à la crise". Cette phrase prononcée par Emmanuel Macron risque d'être encore d'actualité en 2021. D'où la décision du gouvernement d'étendre la garantie jeunes pour les plus précaires, jusqu'à 497 euros par mois.

La garantie jeunes est un dispositif mis en place pour permettre aux jeunes de retrouver le chemin de l'emploi. "J'ai postulé et je n'ai pas été accepté dans les formations que je voulais", confie Nelson, qui a dû arrêter ses études après un BAC professionnel en poche. Ce résident des Hauts-de-Seine entend donc parler de la garantie jeunes : "Il y a eu un déclic en moi, donc je me suis lancé".

Nelson intègre alors le parcours il y a un an via la mission locale Rive de Seine à Courbevoie. Pour le jeune homme cela permet de se sentir moins seul, "il y a des ateliers sur le développement personnel, on essaie de mieux prendre confiance en nous". L'avantage selon lui c'est de recevoir 497 euros pour être "motivé". "Je n'y suis pas allé pour ces avantages-là, mais pour faire quelque chose de ma vie", poursuit-il.

"L'ouvrir à beaucoup plus de jeunes serait bien"

Résultat, neuf mois plus tard, en fin octobre, le jeune est embauché en alternance pour du web marketing. Avec la crise, Nelson se dit favorable à l'extension universelle du dispositif. "Je pense que qu'il y en a plein dans mon cas, qui auraient voulu accomplir un projet (...) l'ouvrir à beaucoup plus de jeunes serait bien, ça peut être un remède". En attendant, sa garantie jeune s'arrête le mois prochain, mais son contrat, lui, dans minimum deux ans.