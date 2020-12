Télétravail : quelles sont les conséquences sur notre bien-être ?

publié le 01/12/2020 à 05:55

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Fabienne Broucaret, journaliste, fondatrice du média en ligne '' My happy Job '' et directrice de la collection de livres " My Happy Job "aux éditions Vuibert.



- Emilie Baus-Alaoui, fondatrice de la méthode " TELMEE ".