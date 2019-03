publié le 12/03/2019 à 07:23

On se souvient qu'il avait été viré, la semaine dernière, du plateau de l’émission "C à Vous" pour avoir insulté le journaliste Patrick Cohen. Nicolas Dupont-Aignan est peut-être allé cette fois un peu trop loin.



Même s'il a décidé de saisir le CSA, estimant que le service public lui manquait de respect, en coulisses, ce nouveau "buzz" a déconcerté par mal de ses militants. Selon nos informations, ça commence à tanguer sérieusement chez Debout La France. Depuis quelques jours, Nicolas Dupont-Aignan doit faire face à une fronde qui vient du Sud.

Dans les Bouches-du-Rhône, et surtout dans le Var, les deux plus grosses fédérations du parti, on commence à en avoir un peu marre de ces "coups de com" permanents. "Je ne le reconnais plus ! Je l'adorais moi, ce mec, ce n'est plus le même homme", a déclaré sur RTL le secrétaire départemental du Var, Joël Houvet.

Du ménage dans le parti

Celui-ci sera sans doute bientôt viré. Il l'a appris lundi 11 mars. Motif : il a osé critiquer les derniers recrutements du parti, ce qu’il appelle "les fonds de poubelles". Il s'agit d'anciens du Front National, dont le Rassemblement national ne veut plus et que Dupont-Aignan récupère aujourd’hui. "Je suis tombé à la renverse. Il va chercher des gens qui ont pour beaucoup été exclus à vie du Front national. Moi, des gens comme ça je n'en veux pas, mais j'ai le soutien de beaucoup de militants dans cette affaire", raconte-t-il.



Ambiance explosive donc. Et dans ce contexte, difficile de faire campagne. Le comité stratégique du parti doit se réunir ce mardi 12 mars. L’un des proches de Dupont-Aignan, conscient du malaise, tentait lundi soir d’excuser le comportement du patron. "Il faut le comprendre. Nicolas est sous pression, car personne ne le prend jamais au sérieux. Et sa réaction, la semaine dernière à la télé, au fond, elle est humaine", dit-il à RTL. Humaine peut-être, mais elle n’en risque pas moins de lui coûter cher.

Les plus

Marine Le Pen débauche un spécialiste des DOM-TOM, formé chez Jacques Chirac. Il s'agit d'André Rougé, 57 ans. Officiellement désigné candidat aux Européennes lundi 11 mars, c'est la dernière prise de Marine Le Pen et elle en est très fière. C'est André Rougé qui avait piloté la campagne de Chirac en outre-mer, en 1995, un grand succès. Il jure qu'il y a chez sa nouvelle patronne un potentiel. Marine Le Pen avait réalisé en 2017 près de 22% sur l'ensemble des territoires ultra-marins, plus qu'en métropole.



Le livre Les péchés capitaux de la politique paraît mercredi 13 mars. Un livre de notre confrère du Parisien, Olivier Beaumont, où l'on découvre que si Marine Le Pen est une paresseuse patentée, François Fillon, lui, est un radin maladif. 300 pages où se mêlent les coups de colère homériques de Nicolas Sarkozy, les régimes minceurs de Xavier Bertrand, et même l'histoire de ce candidat à la dernière présidentielle, qui a imposé sa maîtresse durant toute la campagne. C'est fascinant à quel point, par ces petites anecdotes, on en apprend beaucoup sur nos dirigeants.