Confinement : convoqué au tribunal après 12 contrôles sans attestation

publié le 26/03/2020 à 00:13

12 récidives en une semaine. C'est le record d'infractions aux mesures de confinement détenu par un habitant de Nangis (Seine-et-Marne) âgé de 18 ans. Après sa douzième sortie clandestine, il a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Melun.

Comme le rapporte Le Parisien, entre le mardi 17 mars, jour de la mise en place des mesures de confinement en France, et le lundi 23 mars, le jeune homme a été contrôlé à 7 reprises par le peloton de surveillance et d'intervention de la compagnie de gendarmerie de Provins (Psig) et à 4 reprises par les militaires de la brigade de gendarmerie de Nangis.

Sans attestation de déplacement dérogatoire et incapable de justifier de sa sortie lors de ces contrôles, il a reçu une contravention de 135 euros pour chacune de ces infractions et doit donc s'acquitter d'une amende de 1.485 euros.

Relâché, il récidive le lendemain

C'est à l'issue de son 11e contrôle qu'il a été placé en garde à vue pour le délit de "mise en danger de la vie d'autrui", par violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Son casier vierge et sa famille prévenue, il avait finalement été relâché.

Mais, dès le lendemain, mardi 24 mars, les militaires ont une nouvelle fois croisé sa route dans les rues de la commune. De nouveau placé en garde à vue, le jeune homme a finalement été convoqué devant le tribunal correctionnel. Il encourt une peine de prison et une lourde amende.