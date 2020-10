publié le 29/10/2020 à 08:52

Des mesures "très difficiles" et "brutales". Gabriel Attal a reconnu que les annonces de reconfinement du pays, faites par Emmanuel Macron la veille, sont un "coup de frein" pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus qui traverse la France.

Le gouvernement a-t-il perdu du temps pour mettre en place ces nouveaux arbitrages ? "Vous vous souvenez des réactions quand on a pris des mesures déjà difficiles ? Quand on a imposé le masque dans tous les lieux, quand on a commencé à annoncer la fermeture de certains lieux, il y a eu une levée de boucliers (...) Évidemment, on s'adapte à la situation", a répondu Gabriel Attal.

Invité de RTL, le porte-parole du gouvernement dénonce le comportement des oppositions. "Il y a un mois, Jean-Luc Mélenchon disait qu'il ne fallait pas fermer les bars et les restaurants à Marseille. Le Parti socialiste et Les Républicains se sont alliés au Sénat pour faire adopter une mesure qui permettait la réouverture des discothèques immédiates, il y a deux semaines. Et aujourd'hui, ils nous donnent des leçons d'anticipation ?", dénonce-t-il.

Et d'ajouter : "Ces oppositions, c'est un Himalaya de mauvaise foi que l'on voit déferler (...) Ces gens ont quatre mois de retard (...) Les malades que l'on voit arriver aujourd'hui ne sont pas liés au déconfinement fait il y a quatre mois".