Côtes d'Armor : il avait écrit sur son attestation qu'il allait "péter la gueule à un mec"

et AFP

publié le 22/11/2020 à 20:46

"C'est quelqu'un qui est soucieux de la loi à sa façon", a ironisé un policier. Un homme s'est fait contrôler dans la nuit de vendredi 20 au samedi 21 novembre avec une attestation où il avait écrit comme motif de sortie : aller "péter la gueule à un mec". Cet habitant de Lannion (Côtes d'Armor) a écopé d'une amende de 135 euros.

L'homme de 39 ans se cachait derrière une voiture près de la gare de Lannion, samedi vers 1h du matin, quand il a été repéré par une patrouille de police. "Il a dit qu'il attendait quelqu'un pour lui casser la gueule", a expliqué à l'AFP le commandant divisionnaire Daniel Kerdraon, en précisant que l'homme était muni d'un cran d'arrêt.

"Il avait son attestation manuscrite avec son vrai nom, l'heure de départ de chez lui, à 22h15. Mais on lui a dit que le motif n'était pas valable", a précisé le commandant, confirmant une information de la presse locale. Alcoolisé, le suspect a été placé en cellule de dégrisement. Il en est ressorti samedi matin avec une amende de 135 euros pour l'attestation et une autre de 150 euros pour ivresse publique et manifeste.

"Il est reparti avec un bon modèle d'attestation et on lui a fait remarquer que "se battre", ce n'est pas prévu", a ajouté le commandant de police. L'homme doit être à nouveau entendu au commissariat de Lannion lundi pour le port d'arme.