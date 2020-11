publié le 17/11/2020 à 17:20

C'est l'un des grands enjeux de ce second confinement, et les Français ont déjà les yeux tournés, plus d'un mois avant, vers elles : les fêtes de fin d'année. Pourra-t-on retrouver nos proches pour cette période ? "Dès aujourd'hui, 100% des trains sont ouverts à la réservation", a assuré le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV.

"Évidemment, ces trains sont échangeables et remboursables à tout moment jusqu'au dernier jour, sans frais, de manière à ne pas créer, si jamais la situation le permet, des situations d'embouteillage et de la déstabilisation de l'outil industriel de la SNCF", a précisé Jean-Baptiste Djebbari.

Cela ne signifie pas que les Français pourront partir. "Il y a deux sujets, a expliqué le ministre. Il y a le 'go' sanitaire. C'est entre les mains du Premier ministre, du président de la République en fonction de l'évolution de la dynamique de l'épidémie, qui est à la fois avec une tendance à la baisse mais qui reste à des niveaux assez hauts. C'est positif, on voit que les choses prennent peut-être le bon virage, mais ça reste fragile".

"Après, il y a ce que moi j'ai demandé à la SNCF comme ministre des Transports, a-t-il ajouté. Je leur ai demandé d'être prêt à compter de la mi-décembre et jusqu'au 4 janvier pour faire circuler 100% de leurs trains et je leur ai demandé d'ouvrir à la réservation tout de suite de manière à donner de la prévisibilité".