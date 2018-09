publié le 12/09/2018 à 17:30

Christophe Castaner a déclaré ne pas être "à l'heure qu'il est" candidat à la mairie de Marseille. Le patron de la République en Marche est au centre de nombreuses spéculations depuis que Jean-Claude Gaudin a annoncé qu'il ne briguerait pas un 5e mandat en 2020.



"Ce n'est pas l'actualité aujourd'hui, le maire de Marseille n'a pas démissionné, a déclaré Christophe Castaner. Je suis trop attaché à cette région et à Marseille pour dire 'il faut traiter la candidature de La République en Marche par-dessus l'épaule et ne pas s'y intéresser'. Donc évidemment, je m'y intéresse, mais je ne suis pas candidat à la mairie de Marseille à l'heure qu'il est, devant vous, parce que je suis dans l'action", a-t-il ensuite ajouté.

Interrogé sur l'éventualité de voir la majorité soutenir des maires sortants ou s'allier à des candidats Les Républicains ou Parti socialiste lors des prochaines municipales, Christophe Castaner a rappelé qu'il était "contre une alliance politique entre partis".



