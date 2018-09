publié le 16/09/2018 à 12:08

Seize mois après l'élection d'Emmanuel Macron, les Français sont sévères avec le chef de l'État, selon une enquête* Kantar Sofres-One Point pour RTL/Le Figaro/LCI, dévoilée dimanche 16 septembre.



Ils ne sont que 19% à juger positivement le bilan de l'action de Président (3% très positif et 16% plutôt positif), soit une baisse de 16 points par rapport à la précédente enquête réalisée en janvier dernier.

Cette enquête souligne également l'attente toujours plus grande des Français en matière de pouvoir d'achat. 55% des personnes interrogées font de l'amélioration de ce point l'une de leurs attentes (en hausse de 4 points par rapport à janvier).



*Enquête réalisée auprès de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 11 au 13 septembre selon la méthode des quotas