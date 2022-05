Burkini : pourquoi Wauquiez menace de couper les subventions allouées à la ville de Grenoble

Dans une lettre adressée vendredi dernier à Emmanuel Macron, Eric Piolle, maire EELV de Grenoble, abordait les sujets qu'il souhaite voir sur le devant de la scène ces 5 prochaines années. Il parlait de la réforme des retraites, du climat, mais aussi de la laïcité. Il affirmait "veiller à ce qu’aucun règlement intérieur d’aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination" à Grenoble.

Bien que le mot "burkini" n'ait jamais été employé, Laurent Wauquiez, président de la région, a fait le rapprochement avec cette tenue de baignade qui recouvre tout le corps. "M. Piolle projette d’autoriser le burkini dans les piscines municipales. Je mets le maire en garde : dans ce cas, la Région coupera toute subvention à la ville de Grenoble", avait-il tweeté.

Interrogé au micro de RTL, Eric Piolle a précisé sa pensée. Il explique que "le burkini, c'est un non-sujet puisqu'il n'y a pas de problème de laïcité à la piscine". Selon lui, les piscines municipales sont des espaces publics, "donc on peut mettre un burkini (...) dans la mesure où il respecte les règles d'hygiène et de sécurité". Le maire EELV de Grenoble fait ensuite la différence entre l'école et les piscines : "C'est un espace où vous pouvez aller comme vous le souhaitez et où la loi ne règlemente pas vos vêtements".

Un "symbole de l'Islam politique" pour Wauquiez

Ce à quoi Laurent Wauquiez a répondu, toujours au micro de RTL : "Le burkini, ce n'est pas un vêtement comme un autre. C'est un symbole de l'Islam politique". Selon lui, il est "très grave qu'un maire élu de la République accepte ce genre de recul et de communautarisme".

Le président de la région Auvergne-Rhône Alpes affirme qu'Eric Piolle cherche à "acheter les voix de l'Islam politique". Pour y mettre fin, il souhaite couper les subventions de la région à la ville de Grenoble : "J'ai été très clair dessus, et je pense qu'il faut réagir".