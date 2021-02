publié le 16/02/2021 à 08:43

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’alarme de notre dépendance industrielle vis à vis de l’Asie. Lundi 15 février il l’a jugée "excessive" et "inacceptable". Il commentait en fait la dépendance de nos constructeurs automobiles vis à vis des fabricants de puces électroniques, asiatiques à 75%.

Elles sont indispensables à la fabrication de véhicules, dans les systèmes d’aide à la conduite, et font l’objet d’une incroyable pénurie. Au point que de nombreuses chaînes de production ont dû être arrêtées dans le monde, et que les diminutions de production vont coûter des milliards de chiffre d’affaires à l’industrie automobile mondiale.



Bruno Le Maire et de Thierry Breton, le commissaire européen chargé de l’industrie, veulent lutter contre ce phénomène. Les puces, c’est vital, et ça le sera de plus en plus, avec l’émergence de l’intelligence artificielle, le développement des communications et, de façon plus globale, l’essor du numérique.

Il y a 150 ans, l’ingrédient critique pour la croissance était l’acier ; il y a 80 ans, c’était le pétrole ; aujourd’hui, ce sont ces composants électroniques miniaturisés qui permettent de traiter l’information. Or, l’Europe ne compte que pour 10% des capacités de production. Le Premier européen, le franco-italien STM, est au douzième rang mondial, derrière les Asiatiques bien sûr, et les Américains.

Ça veut dire que nous importons ?

Le problème de l'importation

C’est exactement le même problème qu’avec les vaccins contre la Covid. En situation de pénurie, les propriétaires de la technologie et ceux qui disposent de capacités de production sont servis avant les autres. On a réalisé, depuis peu, que les frontières, ça compte ; la nationalité d’une usine et d’une entreprise, ça compte.

C’est une révolution intellectuelle profonde, par rapport à l’époque où l’on imaginait que la terre était plate, qu’il suffisait d’un clic pour commander n’importe quel bien fabriqué dans n’importe quel pays. C’est le retour du stratégique dans la vie des affaires. Le retour de l’intérêt national, et donc celui des États, pour se défendre dans la confrontation des puissances.

Un État a-t-il la capacité de recréer une industrie ?

Pas seul bien sûr. Mais il peut d’abord être vigilant sur le rachat des entreprises françaises. Dans tous les domaines technologiques, les Chinois sont à l’affût et très actifs, et même les Américains. Il peut ensuite favoriser les regroupements, nationaux ou européens. Il peut encore prêter pour financer la construction d’usine. Lancer des programmes de recherche publics, en association avec les entreprises. STM, notre champion européen, a été fondé en mariant l’expertise d’un laboratoire public, à Grenoble, et celle d’entreprises commerciales, l’ancien Thomson-Brandt en particulier.

Le gouvernement américain vient de faire passer une loi qui s’appelle CHIPS, chips ça veut dire puce électronique en anglais, qui prévoit le déversement de milliards de dollars pour reconstituer l’avance américaine, perdue au profit de Taiwan et de la Corée.

Dans un tout autre domaine, mais tout aussi stratégique, le spatial, le gouvernement britannique a investi lui-même dans un opérateur commercial qui va lancer des satellites. L’articulation subtile entre la volonté politique et l’agilité des entreprises, c’est la clé des réussites technologiques.