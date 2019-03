Brexit : "L'UE veut que le divorce soit le plus douloureux possible", dit Marine Le Pen sur RTL

publié le 07/03/2019 à 08:48

Dans sa tribune publiée en début de semaine et adressée aux citoyens européens, Emmanuel Macron affirme que "jamais l’Europe n’a été autant en danger" et que "le Brexit en est le symbole".



Invitée de RTL jeudi 7 mars, Marine Le Pen a quant à elle assuré : "L'Union européenne est dans une crise majeure et c'est la raison pour laquelle les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne."

Interrogée sur l'issue de ce processus compliqué, la présidente du Rassemblement national est confiante. "Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais ils vont y arriver". Et de critiquer l'attitude de Bruxelles.

"Le problème est un problème de frontière, ce n'est pas tellement un problème commercial. L'UE veut sanctionner la Grande-Bretagne, elle veut que le divorce soit le plus difficile, le plus douloureux possible, elle s'en cache à peine d'ailleurs. Monsieur Tusk a dit 'il faut que la Grande-Bretagne soit dans les feux de l'enfer', c'est difficile de faire plus imager", a déploré Marine Le Pen.



Pour être très précis, le président du Conseil européen a évoqué le 6 mars la "place spéciale en enfer" réservée à "ceux qui ont fait la promotion du Brexit sans même l'ébauche d'un plan pour le réaliser en toute sécurité".

Marine Le Pen comprend-elle l'attitude de l'UE face aux Britanniques qui souhaitent sortir de l'Europe sans que cela ne leur coûte trop cher ? "Le problème, c'est que l'UE ne défend pas les intérêts européens en rendant le Brexit aussi douloureux, car elle risque d'arriver à une situation où ce ne sont pas les Britanniques qui vont subir le plus les conséquences mais peut-être l'UE", a-t-elle expliqué, avant de prendre l'exemple de la Russie.



"Souvenez-vous des sanctions russes. On voulait sanctionner les Russes et en sanctionnant les Russes, on a en réalité entraîné des conséquences économiques catastrophiques sur toute une série de secteurs de l'UE", a rappelé la présidente du Rassemblement national.



Et de conclure : "Ce qui a profondément affaibli l'UE, c'est l'absence de démocratie, la concurrence internationale déloyale, la directive détachement des travailleurs, l'ouverture totale des frontières à toutes les mafias, à tous les criminels, et tous les terroristes possibles et imaginables".