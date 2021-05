publié le 26/05/2021 à 11:41

Jean-Marie Bigard a fait beaucoup de bruit dimanche 23 mai au rassemblement organisé à Paris par les militants anti-vaccin et anti-pass sanitaire. Il a été très virulent envers le gouvernement et a comparé le pass sanitaire à l'étoile jaune que portaient les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses propos ont choqué. "Comment on peut dire ces insanités ?" a réagi Eric Dupond-Moretti dans Quotidien sur TMC. Marlène Schiappa a également dit ce qu'elle pensait ce mercredi matin sur Franceinfo.



"Si le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces..." Selon la ministre chargée de la Citoyenneté, les propos de Jean-Marie Bigard "illustrent les ravages de l'alcoolisme". "On a manifestement quelqu'un qui n'est pas dans un état normal et qui prononce des propos absolument honteux et scandaleux", a-t-elle ajouté.



"Ce qui m'étonne, c'est qu'on offre une tribune à ce personnage et qu'on l'invite dans des rassemblements à s'exprimer de la sorte. On voit une des organisatrices qui vient lui dire doucement à l'oreille de ne pas dire des gros mots", a-t-elle également déclaré. "Ce sont des propos condamnables."



Mardi soir, Jean-Marie Bigard était aussi invité sur le plateau de TPMP sur C8. Il a réitéré les propos violents, insultants et les menaces. Cette fois, ses cibles étaient Olivier Véran, ministre de la Santé, et sa prédécesseure, Agnès Buzyn. "C'est un mange-merde, un connard. Véran, véreux, variant", a-t-il dit au sujet d'Olivier Véran. Il a aussi menacé de mort Agnès Buzyn : "Espèce de grosse connasse crève !"