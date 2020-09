Covid-19 : Jean-Marie Bigard s'en prend violemment à Olivier Véran

publié le 26/09/2020 à 15:02

"Olivier Véreux". C'est le surnom que Jean-Marie Bigard donne à Olivier Véran dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux samedi 26 septembre. Dans celle-ci l'humoriste attaque le ministre de la Santé et la politique qu'il mène pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Jeudi, Olivier Véran a annoncé de nouvelles restrictions face à la multiplication des cas de coronavirus sur le territoire français. Ainsi à Marseille, bars et restaurants doivent complètement fermer leurs portes et à Paris, cette mesure s'applique à partir de 22h. "Comment on peut accepter un truc pareil ?" s'indigne Jean-Marie Bigard. Il déplore que les restaurateurs pâtissent de la situation, comme les artistes, et soient contraints de "sombrer un peu plus".

Les élus locaux eux-mêmes dénoncent des mesures incohérentes et prises unilatéralement. "Tu n'as pas compris que cette restriction est certainement celle de trop", s'emporte Jean-Marie Bigard qui, ces derniers mois, s'est impliqué en politique en soutenant publiquement le mouvement des "Gilets jaunes". "Français, Françaises je vous appelle vraiment à la désobéissance", conclut-il. Des mots qui rappellent ceux de Nicolas Bedos, qui, deux jours avant publiait un message similaire dans lequel il incitait la population à dire "stop".

alors que les artistes ne jouent plus, c'est au tour de nos amis restaurateurs de sombrer encore un peu plus... face aux nouvelles restrictions.

Les trains circulent, les avions sont plein, mais les bars et les restos vont mettre la clé sous la porte... pic.twitter.com/NCcWWnuNnl — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 25, 2020