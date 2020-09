Jean-Marie Bigard réagit aux attaques de François Cluzet et se défend

publié le 28/09/2020 à 12:39

François Cluzet et Jean-Marie Bigard s'invectivent par micros interposés. L'acteur star d'Intouchables a critiqué l'humoriste, qui souhaite se présenter à l'élection présidentielle de 2022, au micro d'On refait la télé, le 26 septembre dernier.



François Cluzet avait démarré l'émission en expliquant ce qui pouvait le mettre en rogne devant sa télévision : lorsqu'une chaîne d’info "consacre une heure de direct à ce roi des beaufs qu’est Jean-Marie Bigard" ! Pendant son passage dans l'émission, ce dernier s'en était pris au ministre de la Santé, Olivier Véran.

L'acteur des Petits Mouchoirs avait ajouté devenir "fou" quand il entend l’humoriste expliquer qu’il souhaite se présenter à la présidentielle "avec un mot d’ordre : 'Je me présenterai pour le peuple' au lieu de dire 'pour les beaufs que je suis'". "Moi-même je ne me revendique pas comme un artiste. Mais jamais je ne pourrais tenir des propos aussi bêtes (…) Il te restait un neurone et tu l’as laissé dans la cave ou quoi ?", a aussi déclaré l'acteur césarisé en 2007 pour son rôle dans Ne le dis à personne.

> François Cluzet : son coup de gueule contre Jean-Marie Bigard Crédit Média : Germain Sastre | Date : 26/09/2020

Jean-Marie Bigard a contre-attaqué quelques jours plus tard : "J'ai insulté Olivier Véran exprès pour faire réagir des mecs comme lui. Qu'il me colle l'étiquette de 'roi des beaufs', ça ne me dérange pas. Mais qu'il remplace 'beauf' par 'peuple'. Moi, je traite une poignée de nos gouvernants que je juge incompétents", démarre-t-il au micro de RMC. Il poursuit : "Mais, lui insulte les millions de personnes qui m'aiment, c'est grave. Il insulte mon public. Du coup, il se retrouve à lécher le cul des gouvernants", avant de conclure : "J'ai des couilles et je les sors, je ne reproche pas à François Cluzet de ne pas avoir été livré".