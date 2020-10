publié le 01/10/2020 à 07:55

Svetlana Tikhanovskaïa est à la tête de l'opposition au président biélorusse Alexandre Loukachenko, dont l'élection le 9 août dernier a été jugée frauduleuse. Elle a été contrainte de se réfugier en Lituanie. C'est là qu'elle a rencontré ce mardi 29 septembre Emmanuel Macron. Invitée de RTL ce jeudi 1er octobre, elle se dit "époustouflée" par le président de la République.

"J'ai effectivement rencontré le Président Macron et ça a été un entretien très riche, explique Svetlana Tikhanovskaïa. J'ai été époustouflée de voir à quel point il a une compréhension profonde de la situation en Biélorussie. Il a pris ce problème à bras le corps. Je crois qu'il est vraiment conscient de tous les tenants et aboutissants de la situation qui est la nôtre."

"Extrêmement reconnaissante" du soutien français à l'opposition biélorusse, la femme politique confie qu'Emmanuel Macron "a dit qu'il ne ménagerait pas ses efforts et ferait tout son possible pour jouer un rôle de médiateur dans cette négociation avec les autorités, qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de fluidifier l'échange et pour faire en sorte que différents pays puissent prendre part à cette négociation."