On connaissait les réticences de la majorité à voir Alexandre Benalla auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Ce qui avait engagé un véritable bras de fer entre l'exécutif et le palais Bourbon.



Et les tensions ne sont pas retombées, même après l'audition de l'ex-chef de mission de l'Élysée, mercredi 19 septembre. Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a personnellement visé le président LR de la commission d’enquête, Philippe Bas.

"Lorsqu’on est président d’une commission d’enquête, sans doute est-il heureux de s’exprimer assez peu dans la presse tant que la commission n’a pas poursuivi ses travaux jusqu’à leur terme. C’est la plus élémentaire des déontologies que d’être le président impartial d’une commission d’enquête parlementaire", a-t-il taclé.

La séparation des pouvoirs invoquée

Il a poursuivi en rappelant "cette règle" de la "séparation des pouvoirs", selon laquelle "lorsqu’un sujet est soumis à une enquête judiciaire, il ne peut pas être également soumis à des questions dans le cas d’une enquête parlementaire", un argument régulièrement avancé par la majorité.



La réponse de Philippe Bas n'a pas tardé. "J’ignorais que Benjamin Griveaux fut professeur de déontologie et par conséquent laissons-lui la responsabilité de ses propos. Nous, nous essayons de travailler en dehors de toute cette agitation politicienne et nous allons poursuivre aussi sereinement que nous l’avons fait dans les premières semaines notre travail", a lancé le président de la commission d'enquête du Sénat, rapidement soutenu par autres membres.

L'un des co-rapporteurs, le socialiste Jean-Pierre Sueur a ainsi déclaré : "Que le pouvoir exécutif laisse le Parlement, et en l’espèce le Sénat, faire son office", assurant que lui et ses collègues étaient "extrêmement attentifs à la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif".