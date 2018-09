publié le 19/09/2018 à 19:17

Alexandre Benalla a été bon et cela est étonnant, selon Alain Duhamel. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron était entendu aujourd'hui par la commission du Sénat.



Jusqu'à présent, Alexandre Benalla avait été très mauvais face aux accusations. Notamment maladroit, agressif et désagréable. Visiblement, il avait l'esprit claire et il a réussi à rester naturel. Sur ses explications, si on peut ne pas les accepter, il a su en donner concernant sa place à l'Élysée et l'arme qu'il possédait.

À propos de la commission spéciale du Sénat, elle n'a pas outrepassé son rôle. Le président Philippe Bas a été très efficace. Les sénateurs, quant à eux, étaient très inégaux dans leurs questions. Ils n'ont pas parlé du judiciaire, seulement de l'organisation de l'Élysée. Cela fait partie des pouvoirs du Parlement que cette commission s'intéresse à cette affaire.