publié le 09/07/2019 à 21:55

L'édition du bac 2019 va laisser des traces. Alors que l'Éducation nationale a annoncé lundi 8 juillet que l'ensemble des copies manquantes avaient été rapportées par les professeurs grévistes, ces enseignants frondeurs n'en seront pas moins sanctionnés, a annoncé leur ministre de tutelle Jean-Michel Blanquer ce mardi 9 juillet sur Europe 1.

"Il y aura une procédure pour chacun", a affirmé le ministre de l’Education nationale qui a précisé que "chaque cas sera apprécié", tout en ajoutant qu'il n'y aurait pas de "sanction collective". En premier lieu, ces professeurs grévistes connaîtront donc "des sanctions financières", c'est-à-dire "la suppression de chaque jour de paye depuis le 1er jour où ils auront eu les copies jusqu’au jour où ils les ont rendues", a-t-il expliqué.

Des sanctions "financières" mais parfois aussi "administratives", selon le ministre. "Après, il y a des choses plus graves qui ont pu être faites par certains, mais ça nous aurons largement le temps de regarder ce qu’il en est", a-t-il assuré. "Il peut y avoir des sanctions administratives, quand vous avez par exemple empêché un jury de siéger physiquement. Il y a eu des gens qui sont allés très loin dans leur manière d’agir"

Le bac 2019 restera très certainement dans les annales. La sacro-sainte épreuve aura tour à tour été marquée par une grève de la surveillance, des fuites, des coquilles dans les énoncés et surtout, par ce mouvement des correcteurs, opposés à la réforme du bac et du lycée. Pour autant, le ministère a garanti lundi que "plus aucun candidat ne sera(it) détenteur d’une note provisoire", passés les derniers jurys de délibérations.