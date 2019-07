publié le 08/07/2019 à 20:34

Fin d'une longue attente pour quelque 80.000 étudiants n'ayant eu que des notes provisoires vendredi 5 juillet. Ce lundi 8 juillet en fin de journée, "toutes les copies encore manquantes ont été rapportées par les professeurs grévistes." "Les notes manquantes, pour le premier groupe d’épreuves [...] ont pu être saisies", a déclaré le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. Seule une centaine de copies restaient aux mains des correcteurs grévistes avait indiqué le ministre Jean-Michel Blanquer quelques heures avant.

"La quasi-totalité des jurys ont pu se tenir, quelques délibérations se terminant lundi dans la soirée. À l’issue de ces dernières délibérations, plus aucun candidat ne sera détenteur d’une note provisoire", a ajouté le ministère. "Les candidats dont la situation évoluerait [...] en seront informés avant mardi 9 juillet à 10 heures."



D'ici demain matin, seront donc informés les candidats au baccalauréat "provisoirement ajournés et finalement admis à passer le second groupe d’épreuves ou provisoirement admis à passer le second groupe d’épreuves et finalement reçus à l’issue du premier groupe d’épreuves". À l'issue des premiers résultats, environ 104.000 étudiants avaient été convoqués pour des oraux de rattrapage.



"Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, remercie une nouvelle fois l’immense majorité des personnels, professeurs, administratifs et personnels de direction mobilisés au service des lycéens et de leurs familles", conclut le communiqué.