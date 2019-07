Bac 2019 : "La situation est sous contrôle", assure Emmanuel Macron

publié le 07/07/2019 à 17:10

Emmanuel Macron a réagi à la grève de certains correcteurs du baccalauréat, ce dimanche 7 juillet. "Les choses sont sous le contrôle", a-t-il assuré lors d'un entretien accordé à franceinfo à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde féminine de football.

"Il (Jean-Michel Blanquer) a été très clair sur les règles du jeu et ces notes provisoires (...) Les choses sont sous le contrôle et je pense que le ministre a eu la bonne réaction", a souligné le chef de l'État.

Toutefois, le président de la République a déploré la situation. "Moi, je respecte chacune et chacun. Je respecte la liberté d'opinion et la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Quand on a un examen qui est attendu avec angoisse, notre devoir à tous c'est d'être au rendez-vous", a-t-il affirmé.

Vendredi, les 743.000 candidats au baccalauréat ont découvert leurs résultats, provisoires pour certains, en raison d'une grève inédite de correcteurs opposés à la refonte de l'examen bicentenaire, face auxquels le ministre Jean-Michel Blanquer n'a pas voulu céder.

