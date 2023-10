Des soldats israéliens près de la frontière avec Gaza, deux jours après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le lundi 9 octobre.

"Tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond". Invité de Julien Sellier, ce jeudi 12 octobre, Nathanaël Loeb est revenu sur le décès de son fils Binyamin, abattu par le Hamas lors de l'offensive déclenchée en Israël. Ce soldat franco-israélien a décidé de se porter volontaire. "Je n'ai pas peur pour moi. Mais je ne veux pas faire de peine à ma famille", a confié le jeune homme de 23 ans avant de partir en Israël. "On est fiers, il a pu sauver des vies", témoigne ce père au micro de RTL.

D'après le Quai d'Orsay, au moins douze Français ont été tués depuis ce samedi 7 octobre, date de l'offensive déclenchée par le Hamas. Comme l'explique Nathanaël Loeb, son fils a joué un rôle déterminant et a permis de sauver des vies. "Mon fils et ses amis ont réussi à avancer et à donner le temps à des personnes de se sauver leur maison", raconte le papa de Binyamin.

Son fils a été abattu alors qu'il tentait de venir en aide à un ami, blessé par l'ennemi. Ce dernier, finalement sauvé, a remercié la famille de Binyamin. "Votre fils m'a sauvé la vie", a-t-il confié à Nathanaël Loeb. Plusieurs milliers de personnes sont venues à l'enterrement du jeune homme de 23 ans afin de le remercier pour son dévouement.

Toujours présent en Israël, Nathanaël Loeb doit prochainement rentrer en France. Le père du soldat a qualifié de "minable" les actes de l'organisation du Hamas. "En face, on a seulement des soldats, des jeunes, qui veulent faire des études, qui veulent se marier et qui sont là pour défendre leurs frères. Il faut prendre des mesures adaptées", a réclamé Nathanaël Loeb alors qu'Emmanuel Macron doit revenir, au cours d'une allocution, sur le conflit entre le Hamas et Israël.