Les infos de 6h - Attaque du Hamas sur Israël : LFI risque-t-elle la dissolution pour ses propos ?

"Notre parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements", estime ce mercredi 11 octobre François Ruffin, dans les colonnes du Monde. L'Insoumis prend ses distances avec son parti, qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Une position critiquée par l'ensemble de la classe politique, y compris par ses alliés socialistes et communistes. Certains réclament même des sanctions et cela pourrait aller très loin, jusqu'à la dissolution du parti. C'est ce que réclame le sénateur LR Stéphane Le Rudulier.

"Je suis prêt à voter la levée de leur immunité parlementaire. S'il faut poursuivre des parlementaires qui ont eu des propos honteux, il faut le faire, pour que la justice fasse son travail", a de son côté commenté le président du parti Éric Ciotti. En cas de poursuites pour apologie du terrorisme, cette décision permettrait de juger certains membres de LFI. Autre sanction possible : l'exclusion des députés Insoumis du groupe France-Israël défendu par la majorité.

Au milieu de tous ces appels à sanctions, une voix dissonante, celle du Rassemblement national. "La justice est apte à ouvrir des enquêtes pour apologie du terrorisme, maintenant ce n'est pas à nous de dire s'ils doivent être condamnés ou pas. On n'est pas juge", explique Kévin Mauvieux, porte-parole. Le RN est prudent face aux attaques contre la liberté d'expression pour préserver la sienne. Quant au sort de la France insoumise, seul le bureau de l'Assemblée peut pour l'instant en décider.

Israël - Situés à quelques kilomètres de la bande de Gaza, les kibboutz de Kfar Aza et Beeri ont été samedi le théâtre d’actes barbares commis par les combattants islamistes du Hamas.

Angleterre - L'aéroport londonien de Luton a suspendu tous ses vols jusqu'à la mi-journée mercredi en raison d'un important incendie qui a provoqué l'effondrement partiel d'un de ses parkings et fait plusieurs blessés, a-t-il annoncé.

Inflation - Après juin et septembre, le "panier RTL" voit son prix baisser pour la 3e fois consécutive en octobre. Ce mois-ci le prix de nos courses ne baisse que de 7 centimes, et cache en plus de grosses disparités selon les régions.