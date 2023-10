INFO RTL - Otages français : "Nous avons entamé des discussions", a confié Emmanuel Macron aux chefs de partis

Ce jeudi 12 octobre 2023 à midi, lors d’un déjeuner avec les chefs de partis représentés à l’Assemblée et au Sénat, le chef de l’État a révélé que "la France avait entamé des discussions", avec des intermédiaires, en vue de la libération des otages retenus par le Hamas, selon plusieurs participants contactés par RTL. Il a par ailleurs confirmé que 4 enfants faisaient partie des 17 français toujours portés disparus. Opposants et alliés du chef de l'État ont été reçus pendant plus de deux heures à l'Élysée pour un échange à huis clos sur la situation au Proche-Orient.

Des membres des familles d'otages français aux mains du Hamas à Gaza ont appelé publiquement ce même jour le président Emmanuel Macron à "intervenir" en vue de leur libération, lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv. "Je veux parler directement à Emmanuel Macron, je veux (...) que ma soeur revienne maintenant", a déclaré Meitav Journo, soeur d'une jeune femme disparue depuis l'attaque du Hamas sur Israël samedi. "Je demande l'intervention de la France et de tout le monde, pour avoir des informations sur mes enfants, mais aussi tous ceux qui ont disparu", a déclaré Batsheva Yahalomi, mère d'un enfant de 12 ans dont elle est sans nouvelles depuis samedi.



Le président français doit s'exprimer lors d'une allocution télévisée solennelle à 20h00. Un premier vol spécial d'Air France pour rapatrier d'Israël des Français, les plus "vulnérables", a décollé de Tel Aviv pour une arrivée prévue à 20h35 à Paris, où ils seront accueillis par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre des Transports, Clément Beaune. Selon la diplomatie française, plusieurs autres "vols spéciaux" sont prévus vendredi et samedi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info