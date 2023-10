Conflit Hamas-Israël : Emmanuel Macron annonce un nouveau bilan de 13 Français tués

Le président de la République s'exprimait ce jeudi soir 12 octobre dans une allocution télévisée consacrée au conflit entre le Hamas et Israël. En direct de l'Élysée, Emmanuel Macron a d'abord rappelé les faits, qualifiant l'attaque du Hamas contre Israël samedi soir d'"attaque terroriste la plus tragique" de l'histoire du pays, au "bilan humain sans précédent".

Le chef de l'État a ensuite évoqué les victimes françaises, faisant part d'un nouveau bilan humain : "À cette heure, 13 de nos compatriotes sont morts lors de ces attaques", a-t-il annoncé, soulignant que "jamais depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes".

Ce nouveau chiffre ajoute une victime au précédent bilan annoncé par le Quai d'Orsay dans l'après-midi. Le président a également rappelé que "17 compatriotes, enfants et adultes" sont encore "portés disparus", et, "sans doute pour certains d'entre eux, retenus en otage".

Emmanuel Macron a donc adressé aux familles de ces Français un message, assurant que "la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leurs foyers". Dans l'après-midi, nous apprenions que des discussions étaient en cours pour libérer ces otages. Et le président de conclure à ce sujet : "Jamais la France n'abandonne ses enfants".

En parallèle ce jeudi soir, le parquet national anti-terroriste (Pnat) a ouvert une enquête préliminaire sur les victimes françaises, notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Des investigations ont aussi été ouvertes pour les enlèvements, avec les chefs d'"enlèvements et séquestrations de personnes, dont des mineurs, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste", détaille l'AFP.

