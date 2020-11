Attaque à Nice : Christian Estrosi rend hommage aux victimes avec émotion

publié le 07/11/2020 à 11:17

L'hommage national aux trois victimes de l'attentat du 29 octobre dans la basilique Notre-Dame de Nice, s'est déroulé ce 7 novembre vers 10 heures, au sommet de la colline du château, sous la présidence de Jean Castex.

Après les hommages aux trois victimes, Christian Estrosi, le maire de Nice, a prononcé un discours marqué par l'émotion pour les trois Niçois assassinés. "C’est vers vous que je me tourne chère Simone, cher Vincent, chère Nadine, vers vos familles. C’est le maire au nom de tous les niçois qui s'exprime, c’est aussi le père, le grand-père, le fils, le mari, qui a le sentiment d’appartenir à une seule et même famille", a démarré Christian Estrosi, face aux familles des victimes, et le Premier ministre Jean Castex.

"Chère Simone, cher Vincent, chère Nadine, je veux partager avec vous cette belle journée et vous dire à quel point aujourd'hui vous nous manquez. Aujourd'hui, c’est la France entière qui se tourne vers vous pour vous saluer une dernière fois", poursuit-il, la voix prise par l'émotion. "Tous les trois ensemble, vous êtes la diversité du peuple niçois", a aussi déclaré Christian Estrosi, en saluant ensuite Emmanuel Macron, Jean Castex, mais aussi Nicolas Sarkozy pour leur soutien dans cette nouvelle épreuve subie par Nice.

À partir de 10h, suivez en direct l’#HommageNational rendu aux trois victimes de l’attentat de la #BasiliqueNotreDame de #Nice06 : Nadine Devillers, Vincent Loquès et Simone Barreto-Silva. https://t.co/k71srsnvfx — Christian Estrosi (@cestrosi) November 7, 2020