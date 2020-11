Les infos de 6h30 - Attaque à Nice : le parcours de l'assaillant détaillé

publié le 03/11/2020 à 06:55

La France a été visée jeudi 29 octobre, par un attentat à Nice. Dans une basilique, trois personnes ont perdu la vie. On en sait désormais plus ce mardi 3 novembre au matin sur le parcours du terroriste, un Tunisien de 21 ans blessé lors de l'intervention des policiers, qui est toujours à l'hôpital. Il était arrivé récemment en France, à Nice il y a tout juste une semaine après avoir débarqué sur l'île de Lampedusa en septembre.

L'Italie puis la France, c'est donc le parcours "classique", si l'on peut dire, du migrant. Il est arrivé accompagné de trois autres migrants tunisiens à Vintimille, dernière ville italienne accrochée à la frontière française, ville étape de transit où l'auteur de l'attaque de la basilique, Brahim Issaoui s'est arrêté 24 ou 48 heures.

"Il était vraiment tranquille, il ne semblait même pas religieux, je ne pensais pas qu'il puisse faire une chose d'aussi grave", témoigne Andréa, médiateur dans une association d'aide aux migrants, qui se souvient l'avoir croisé.

Comme une ombre, Brahim Issaoui a pu traverser la frontière pour réapparaître quelques jours plus tard, sur les caméras de surveillance de la gare de Nice. Une personne est toujours en garde à vue dans cette enquête, un autre Tunisien âgé de 29 ans qui serait arrivé en France en compagnie de l'assaillant.

À écouter également dans ce journal

Vienne - Il était vers 20 heures lundi soir quand les premières attaques ont frappé le centre de Vienne. Plusieurs assaillants répartis au coeur de la capitale autrichienne à quelques heures du début du confinement ont fait deux victimes. Sept personnes sont hospitalisées dans un état grave. Un tireur a été abattu par la police, un autre serait en fuite.

Commerces - La décision du gouvernement de fermer les rayons de produits dits non essentiels dans les grandes surfaces n'a pas suffi à apaiser la colère. Il faut dire que Noël approche, s'il y a une période stratégique pour les grands et les petits commerces c'est bien celle-là. Les professionnels appuyés par le Medef et la CPME demandent de pouvoir rouvrir le 13 novembre, pas plus tard.

Coronavirus - Concilier les impératifs économiques et sanitaires, c'est tout le casse-tête du gouvernement alors que les chiffres sont chaque jour plus alarmants. 418 décès enregistrés ces dernières 24 heures en France, plus de 52.500 nouveaux cas positifs.