Elle n'a pas mâché ses mots. Trois jours après la conférence de presse d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a considéré que l'intervention du chef de l'État "une succession de malhonnêtetés".



En ligne de mire ? Le mécanisme de garantie de paiement des pensions alimentaires qui "existe déjà", selon les propos de la présidente du parti.

De même, concernant la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation à partir de 2021, Marine Le Pen estime que l'inverse n'a jamais été d’actualité. "Il n'a jamais été question qu'elles soient désindexées, donc, c'est une annonce pour rien", a-t-elle estimé.

Toujours concernant les retraites, Marine Le Pen a dénoncé une "annonce scandaleuse" concernant la durée de cotisation. "Celle que je considère vraiment la plus malhonnête peut-être, c'est celle sur la durée de cotisation (...) On dit : on ne touche pas à l'âge de départ, en revanche, vous ne toucherez pas votre retraite pleine", a-t-elle développé.

Elle poursuit : "Et donc, si c'est 62 ans, vous aurez peut-être moins 15%, et puis 63 ans, peut-être moins 10%. Ce qui veut dire que la durée de cotisation va augmenter et que, compte tenu de la faiblesse des retraites qui sont livrées aujourd'hui, les gens ne pourront pas partir à la retraite parce qu'ils n'auront pas de retraite pleine". "Ce n'est pas bien de faire ça, c'est mal de la part du président de la République que de faire des annonces ainsi pour faire croire aux gens qu'on ne touche pas à l'âge de la retraite alors qu'en réalité, par un biais détourné, on y touche", a encore fustigé la finaliste malheureuse de la présidentielle de 2017.



Mme Le Pen a par ailleurs appelé, pour les élections européennes du 26 mai, à "voter pour exprimer vos désaccords aussi avec la politique nationale d'Emmanuel Macron". Selon une étude d'opinion Harris interactive et Agence Epoka parue dimanche, la liste Renaissance portée par La République en marche arrive en tête des intentions de vote avec 23,5%, devant celle du Rassemblement national, créditée de 21%.