Emmanuel Macron s'intéresse particulièrement au sort des mères isolées. Il est en effet question de créer une agence publique pour récupérer les pensions alimentaires impayées.



Le président de la République pourrait l'annoncer ce jeudi 25 avril lors de sa conférence de presse, où il doit apporter ses réponses à la crise des "gilets jaunes" et clôturer le "grand débat". Leur cas est malheureusement très fréquent : 30 à 40% des femmes seules sont concernées et c'est un délit comme le rappelle maître Emmanuel Riglaire

"On a toujours des paiements qui arrivent parfois avec trop de retard, ou qui n'arrive pas du tout, ou on a aussi des débiteurs qui n'ont plus les moyens de faire face. Le temps que la justice tranche, (...) fixe une autre somme mensuelle à payer, (cela) peut mettre en difficulté des familles", explique l'avocat.

