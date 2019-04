publié le 28/04/2019 à 20:00

Les intentions de vote ne changent guère. S'il faut patienter jusqu'au 26 mai prochain pour connaître les résultats définitifs des élections européennes, les sondages donnent, à l'heure actuelle, La République En Marche en tête.



À un mois du scrutin, la liste menée par Nathalie Loiseau, créditée de 23,5% des intentions de vote, devance une nouvelle fois celle du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella (21%), selon le baromètre Harris Interactive x Agence Epoka pour Le Figaro et LCI dévoilé ce dimanche 28 avril.

Cependant, les autres opposants au parti présidentiel sont à la traîne. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, progresse très légèrement et récolte 14,5% des intentions de vote. Derrière, la France insoumise et Europe Écologie-Les Verts se tiennent dans un mouchoir. La liste de Manon Aubry (9%) est actuellement en quatrième position, juste devant celle de Yannick Jadot (8,5%).



Quant à Raphaël Glucksmann, sa liste, soutenue par le Parti socialiste, chute à seulement 5% des intentions de vote. Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon, eux, obtiennent respectivement 4 et 3,5% des intentions de vote.

L'immigration, en tête des préoccupations

Toujours selon le baromètre Harris Interactive x Agence Epoka, l'immigration est le thème qui comptera le plus dans le vote des personnes interrogées. Cette préoccupation devance celle du pouvoir d'achat, de l'environnement, de la fiscalité.



Enquête réalisée en ligne les 26 et 27 avril 2019 sur un échantillon de 1059 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1197 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.