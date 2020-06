publié le 08/06/2020 à 13:24

Emmanuel Macron veut régler au plus vite la question des violences policières. Suite à un entretien ce dimanche 7 juin, entre le président de la République, le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Emmanuel Macron aurait demandé au gouvernement "d'accélérer" les propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre.

"Il y a eu des comportements qui ne sont pas acceptables". Ces mots concernent les forces de l'ordre, Emmanuel Macron les a prononcé en janvier dernier lors de la crise des "gilets jaunes". Le président avait alors déjà demandé des propositions sur la déontologie à son ministre de l'Intérieur.

Six mois plus tard la demande est renouvelée. Le dossier "est prioritaire", selon l’Élysée. L'émotion est mondiale après la mort de George Floyd et en France, justice est aussi réclamée pour Adama Traoré. "Il faut répondre à cette colère par la transparence et par l'action", répète l'entourage du chef de l'État.

