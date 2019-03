publié le 06/03/2019 à 21:35

Accusé de ne pas se prononcer sur la situation politique actuelle en Algérie, le Premier ministre a réagi. Avec l'officialisation d'une cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika, le pays a été marqué par un soulèvement populaire ces dernières semaines.



Le Premier ministre a déclaré dans un entretien sur BFM TV que la France n'a "aucune indifférence" envers la situation de l'Algérie, sa "voisine", mais ne veut se "livrer à aucune ingérence." Paris est lié à l'Algérie "par un lien historique intense, complexe, passionné, mais incontestable", mais "l'Algérie est un pays souverain, c'est donc aux Algériennes et aux Algériens seuls qu'il revient de prendre les décisions" pour leur avenir, a-t-il souligné ce mercredi 6 mars.

Dans ce contexte, la France ne prend aucune position face à la situation et la règle d'or reste : "Ingérence interdite, indifférence impossible". Ingérence interdite car on sait très bien que si l'on exprimait le moindre désir ou le moindre encouragement, le pouvoir en place en profiterait pour se retourner contre la France et indifférence interdite car il y a 900.000 binationaux en France et près de 3 millions de descendants d'Algériens.