publié le 08/08/2019

Les supporters pourront-ils, de nouveau, boire dans les tribunes? C'est ce que suggèrent 70 députés de La République en Marche (LaREM) qui ont déposé une proposition de loi qui autoriserait la vente d’alcool dans les stades. Leur texte, qui fait déjà réagir, fait partie d'une une proposition de loi générale "visant à faire de la France une nation sportive".

L'objectif décrit est "d’assouplir, de manière encadrée, l’application de la loi Évin dans les stades en étendant l’octroi d’autorisations temporaires de vente d’alcool aux sociétés sportives", d’après les parlementaires. Ce texte permettrait également de faire gagner de l’argent à l’ensemble des clubs professionnels.

Selon le député rapporteur, Belhir Belhadad, interrogé par France Bleu, l’article 18 repose sur la dénonciation d’une "hypocrisie" qui veut que les supporters s’alcoolisent avant les matchs et non pendant.



Les députés mettent en avant l'avantage financier que générerait cette autorisation pour les clubs sportifs. En effet, les clubs amateurs ont une dérogation pour proposer à la vente de la bière alors que le maire ou le préfet accorde seulement dix dérogations par an aux clubs professionnels.

L'alcool est incompatible avec le sport, dit l'ANPAA

Pour l’ANPAA, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, les députés favorables à cette mesure sont simplement les fidèles serviteurs du lobby alcoolier. "Sous prétexte de soutien au sport, ces députés se font le relais fidèle du lobby alcoolier qui, années après années, rogne progressivement la plus grande loi de santé publique dont la France soit dotée", a dénoncé dans un communiqué l'association.

"Il nous semble important de rappeler à ces députés que la consommation d'alcool est incompatible avec le sport" car sa "promotion (...) via les compétitions sportives", vise "à banaliser la consommation générale" et "en premier lieu celle des jeunes qui constituent la majorité du public", explique l'ANPAA appelant le pouvoir à sa "responsabilité" vis-à-vis de "la santé publique".

L'association voit dans cette "offensive contre la loi Evin" l'enjeu économique que représente le sponsoring de futurs évènements sportifs en France comme la Coupe du monde de Rugby de 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024. La proposition de loi devrait être examinée par les députés dès l’automne prochain.