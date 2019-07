L'alcool, le symptôme d'un mal-être

publié le 09/07/2019 à 00:40

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du lundi 08 juillet 2019, Marc souhaitait parler de son alcoolisme et de sa séparation. Habitué à boire depuis l'adolescence, il a vraiment basculé il y a 7 ans suite à un accident du travail qui l'a contraint à être en invalidité. Après 19 ans de mariage, il est en train de se séparer de sa femme. Même si l'alcool n'est pas l'unique raison de ce divorce, il a une importance. Marc n'aime pas ce que l'alcool a fait de lui, mais il n'est sûrement qu'un symptôme d'un mal-être plus profond. Aujourd'hui, il voudrait apprendre à s'aimer.

Marie interviendra en fin d'émission car elle a reconnu ce mal-être que vit Marc. Elle a réussi à s'en sortir et voulait le soutenir.

Hélène a une fille de 31 ans qui boit depuis plus de 10 ans. Bien qu'elle ait conscience de son addiction, elle essaie de se soigner sans trop y croire vraiment. Lorsque Hélène accueille sa fille, elle la voit boire de nombreuses bières très rapidement. Elle ne sait pas comment aborder le sujet avec sa fille. Elle ne sait pas comment réagir. Hélène est très en colère face à ces scènes mais elle est aussi très inquiète pour sa fille.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne :

- Al-Anon : Association d'aide à l'entourage de malades alcooliques

al-anon-alateen.fr

- Association Mieux Traverser le Deuil :

mieux-traverser-le-deuil.fr

- Fédération Européenne Vivre son Deuil : Réseau inter-associatif de soutien et d'aide aux personnes en deuil

vivresondeuil.asso.fr

