publié le 28/07/2019 à 08:34

L'été est davantage propice aux sorties entre amis, aux barbecues, aux apéros. On se laisse tenter par un petit verre, puis 2, puis 3... Et souvent à tort on se sent capable de prendre le volant. Le danger numéro un, c'est la dose d'alcool. Généralement entre amis, celui qui vous sert un verre, a tendance à être particulièrement généreux et là on risque, sans s'en rendre forcément compte, de se mettre en danger.

"Quand on est chez soi, avec des amis, on a la main toujours plus lourde, surtout quand la température est élevée, l'ambiance conviviale et que le rosé est frais", prévient Anne Lavaud, déléguée générale de la prévention routière. Soyez aussi bien vigilant au délai avant de reprendre la route. "Il faut plus de 2h pour évacuer chaque dose d'alcool", explique l'experte.

Enfin, sachez que les astuces de grand-mère, ça ne fonctionne absolument pas. Rouler la fenêtre ouverte, prendre un café, de l'aspirine ou une douche froide ne font pas baisser le taux d'alcoolémie.