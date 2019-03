Alain Duhamel craint un appauvrissement de la classe politique

publié le 25/03/2019 à 10:18

Élections européennes, nouvelles figures politiques, rajeunissement des partis... Dans une interview au journal La Croix ce lundi 25 mars, l'éditorialiste politique Alain Duhamel donne son ressenti sur les mutations actuelles de la scène politique française et son renouvellement.

Il constate en effet un souci des partis d'attirer d'avantage de jeunes vers la politique. Notamment avec Jordan Bardella, 23 ans, à la tête de la liste du Rassemblement National aux européennes, et Manon Aubry, 29 ans, chez La France Insoumise. Selon lui, ce "renouvellement de l’offre [est] d’autant plus marquant que, dans la tradition française, les européennes sont souvent l’occasion de recycler des personnalités sur le déclin".



Mais Alain Duhamel s'inquiète d'un potentiel appauvrissement de la classe politique. Pour lui, les "élites" ne veulent plus faire de politique, et c'est ainsi que plusieurs figures hors partis émergent. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, "mais il ne faudrait pas que la politique devienne une occupation d’amateurs". "Je suis pour le renouvellement générationnel, pas pour l’appauvrissement du personnel politique", précise-t-il dans les colonnes du journal.

Quant à l'arrivée de philosophes comme tête de liste de partis, à l'instar de Raphaël Glucksmann pour Place Publique ou François-Xavier Bellamy chez Les Républicains, il se montre assez sceptique. "Réussiront-ils à rester des philosophes en politique ou deviendront-ils des politiciens ex-philosophes ?", s'interroge-t-il. Selon lui, l'Histoire a montré que "les philosophes n’ont jamais fait de grands politiques", citant l'exemple de Lamartine qui a été "l’homme politique le plus populaire de France durant trois mois" seulement.