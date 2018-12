publié le 17/12/2018 à 14:34

Les choses se précisent au Rassemblement national en vue des européennes. Pour mener la liste RN pendant les élections de mai prochain, la présidente du parti pencherait pour Jordan Bardella, d'après France Inter.



Aucune annonce officielle n'a encore été faite, mais sa candidature devrait être validée d'ici le 13 janvier, lors d'un rassemblement du parti à La Mutualité, qui prendrait ainsi un sacré coup de jeune. Exit les dinosaures du parti. Place à Jordan Bardella, 23 ans, qui pourrait ainsi devenir le plus jeune député européen de l'histoire.

Né à Drancy en 1995, il a grandi en Seine-Saint-Denis. C'est dans ce département que naît l'engagement politique de cet enfant du Front national. Dès la classe de seconde, à 16 ans, il obtient sa première carte de sympathisant du parti d'extrême-droite. Mais le jeune homme veut aller plus loin : en 2015, à 20 ans, il se présente aux départementales mais ne remporte pas assez de voix.

Une ascension rapide au sein du FN

Il en faut plus pour décourager Jordan Bardella. Un peu plus tard cette même année, il obtient son premier mandat électoral et devient conseiller régional d'Île-de-France. Un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui.



D'abord dans le giron de Florian Philippot, Jordan Bardella fait son bonhomme de chemin au sein du Front national. Avec l'ancien numéro 2 du parti, il travaille sur les banlieues et écrit un livre blanc sur le sujet pendant la campagne présidentielle.



La démission de Philippot en septembre 2017 lui donne le coup de pouce qu'il lui fallait : Marine Le Pen en profite pour le nommer porte-parole du parti, à seulement 22 ans. Quelques mois plus tard, en mars 2018, il prend la direction nationale de "Génération nation" (anciennement appelé "Front national de la jeunesse"), le mouvement jeune du parti frontiste.

Un atout sur le plan européen

Jeune, doué sur les plateaux télé, sans dérapage à son actif... Jordan Bardella se présente comme le candidat idéal aux yeux de Marine Le Pen. D'autant plus qu'il présente un atout majeur sur le plan européen.



Né d'une mère originaire d'Italie, Jordan Bardella maîtrise la langue italienne. Un point non-négligeable pour le parti d'extrême-droite, qui compte sur son alliance au Parlement européen avec la Ligue de Matteo Salvini, le parti populiste et eurosceptique italien.



Le jeune élu n'a d'ailleurs de cesse que de louer les accomplissements du gouvernement italien, notamment en terme de politique migratoire. "Le courant d'idée qui est incarné par le Front national en France a une influence de plus en plus majeure partout en Europe", disait-il sur BFMTV en mai dernier. Il a représenté Marine Le Pen lors d'un meeting de la Ligue à Gênes en septembre.