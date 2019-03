publié le 24/03/2019 à 15:49

Après un samedi noir, le 16 mars dernier, avec de nombreuses violences lors de la manifestation des "gilets jaunes", le gouvernement a changé de stratégie pour ce samedi de mobilisation. Le fait d'interdire de manifester dans certains quartiers, est-il une atteinte à la liberté de manifester ?



Raphaël Glucksmann estime qu'il s'agit "d'une atteinte à la liberté de manifester". "Ce qui me frappe depuis le début, c'est à quel point on oscille entre une attitude répressive et une attitude de laisser faire. Comme s'il n'y avait pas de doctrine de maintien de l'ordre", explique-t-il lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 24 mars.

Et d'ajouter : "J'ai le souvenir d'Emmanuel Macron disant sur l'affaire Benalla, en plein milieu de l'été, dire que 'la République des fusibles', c'était fini. Mais on est en plein dedans. Il y a eu une forme d'incompétence et d'impuissance au sommet de l'État et on fait payer ça aux politiques".