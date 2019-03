publié le 21/03/2019 à 20:15

La décision des sénateurs de renvoyer devant la justice trois proches d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla et Vincent Crase est absolument sans précédent. Le Sénat vient de déterrer la hache de guerre contre Emmanuel Macron.



Bien entendu, depuis le début de la Ve République le Sénat a presque toujours été dans l'opposition, on a donc connu plus d'une passe d'armes. Mais ce qui est inhabituel, nouveau, et impressionnant, c'est le terrain sur lequel le Sénat attaque la présidence de la République, c'est à dire la présidence de la République elle-même, son fonctionnement, son organisation, les principaux collaborateurs du chef de l'État....

Alors évidemment la majorité réplique, s'enflamme, réagit voire sur-réagit. Tout dépendra maintenant de savoir ce que fera le parquet, le procureur de la République. Est-ce qu'il décidera de classer sans suite ou est-ce qu'au contraire, il décidera d'ouvrir une enquête préliminaire. Dans le deuxième cas, cela prendra de nouvelles proportions.

En tout cas, ce que l'on peut dire c'est que l'affaire Benalla qui a été particulièrement mal gérée par l'Élysée lui aura coûté cher.