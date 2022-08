Aide pouvoir d'achat : finalement, beaucoup moins de personnes pourront en bénéficier

Le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat, voté par les sénateurs dans la nuit du 2 au 3 août, prévoit notamment le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie, la ristourne sur le carburant ou encore une aide au pouvoir d'achat.

L'objectif initial de ce coup de pouce exceptionnel était d'aider 7,5 millions de familles démunies, de les aider à manger, à payer les frais de rentrée par exemple. Cette aide était à l'origine destinée aux étudiants boursiers, aux familles les plus en difficulté au RSA ou touchant l'allocation adulte handicapé avec 100 euros par foyer, plus 50 euros par enfant à charge.

Tout cela a été balayé dans la nuit. La nouvelle aide est réservée aux travailleurs qui touchent la prime d'activité. Un coup de rabais assumé ce mercredi matin sur RTL par Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR et sénateur de Vendée. Ainsi, à part les personnes en situation de handicap, ce ne sont plus du tout les mêmes foyers qui sont concernés. Les étudiants boursiers par exemple ne sont plus éligibles. Cette nouvelle aide coûtera 250 millions d'euros de moins, touchera 4 millions de personnes en moins et consistera en trois chèques de 50 euros étalés en trois mois.

