Inflation : comment débloquer son épargne salariale ?

Ce dispositif, qui favorise le pouvoir d'achat, concerne les salariés qui disposent d'une épargne salariale. Il permet d'avoir un gain supplémentaire lorsque l'entreprise réalise des bénéfices. En France, 9 millions de personnes sont concernées et vont donc pouvoir à titre exceptionnel débloquer cette épargne de façon avantageuse.



Vous allez pouvoir exceptionnellement débloquer votre participation et votre intéressement avant la fin de l'année. Jusqu'à 10.000 €, les sommes que vous récupérez seront sans impôt et sans cotisations. C'est une vraie souplesse pour les salariés, car à moins d'une exception comme l'achat d'une maison, l'épargne salariale est en général bloquée cinq ans.

Ce type de dispositif exceptionnel avait déjà été utilisé, notamment en 2008 par Nicolas Sarkozy. À l'époque, 6 milliards et demi d'euros avaient été débloqués pour être consommés et réinvesti ailleurs. C'est un outil de plus pour récupérer un peu de pouvoir d'achat en période d'inflation, même si tous les salariés n'y ont pas droit.

